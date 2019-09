Patikointia vuosikymmeniä harrastanut Pentti Korpela kirjoittaa parhaillaan viidettä retkeilyopastaan, tällä kertaa Lounais-Lapin parhaista vaellusreiteistä ja retkikohteista.

1990-luvulta saakka patikointia harrastanut tietokirjailija Pentti Korpela on viimeiset neljä vuotta kartoittanut Lounais-Lapin parhaita vaellusreittejä ja retkikohteita lähitulevaisuudessa ilmestyvää kirjaansa varten. Hailuodosta Juoksenkiin ulottuvalta alueelta Korpela on löytänyt toinen toistaan upeampia luontokohteita, joihin liittyy usein myös mielenkiintoisia historiallisia nähtävyyksiä. Tehtävä on mieluisa, sillä Korpela nauttii luonnossa liikkumisesta.

– Kohokohta on aina, kun löydän yllättäen uuden, mielenkiintoisen paikan. Nousussa uudelle vaaralle on kutkuttavaa jännityksen tunnetta. Vaeltaminen ja patikointi on ikään kuin rytmikästä marssimeditointia. Kaupunkielämän huolet jäävät taakse, mieli elää tätä hetkeä. Turha miettiminen jää vähemmälle ja puhdas kokeminen tulee tilalle, Korpela kertoo.

Saman ilon hän haluaa jakaa muillekin ja houkutella ihmisiä luontoon. Ei turhaan nykyisin puhuta luonnon terveysvaikutuksista, ne ovat kiistattomat.

Korpela esittelee kirjassa 55 vaellusreittiä kulkuohjeineen sekä 165 laavua ja kotaa sekä myös lapsiystävällisiä uimarantoja.

Tavoitteena hänellä on löytää reittejä, joihin pääsee suhteellisen helposti autotien päästä ja jotka sopivat ihan tavallisille luonnossa liikkujille ja esimerkiksi lapsiperheille.

– Apuna maaston kartoitustyössä minulla on Metsähallituksen retkikartta, josta näkee maaston muodot, vesistöt sekä satelliittikuvat. Satunnaiset vastaantulijat ovat vinkanneet kivoista kohteista ja bongailen niitä itse jatkuvasti. Tämä on sellaista monivaiheista ja kiinnostavaa salapoliisityötä.

Myös Ruotsin retkikohteista kirja työn alla

Korpela liikkuu luonnossa useimmiten yksin. Reissuissa kuluu aikaa, ja usein hän yöpyy teltassa, autiotuvalla tai vuokratuvassa. Joskus hän liikkuu parin kaverin kanssa ja kysyy heidän mielipiteitään reiteistä.

Tekeillä on myös myöhemmin ilmestyvä toinen retkiopas, jossa Korpela esittelee Ruotsin vaellusreittejä ja retkikohteita noin 150 kilometrin säteellä Torniosta.

Ruotsin puolella hän kohtasi karhun muutama vuosi sitten eräällä yksinäisellä vaelluksellaan.

– Karhu oli hämärässä puiden takana muutaman kymmenen metrin päässä minusta, mutta säikähti minua enemmän kuin minä sitä. Se pötki pakoon välittömästi minut nähtyään.

Sen koommin Korpela ei ole tavannut karhuja luontoreissuillaan, mutta toki hirviä, poroja, kettuja, kauriita, kotkia, haukkoja ja kurkia. Ja huikean kauniita maisemia.

Korpela painottaa, että retkeily lähiluonnossa on ekologista matkailua. Suomen puhdas luonto tarjoaa myös ainutlaatuisen terveysmatkakohteen vaikkapa ulkomaalaisille turisteille.

– Parasta luonnossa liikkuessa ja erämaassa leiriytymisessä ovat rauha ja hiljaisuus. Luonnossa liikkuminen laittaa elimistön virtaamisen tilaan, mistä seuraa fyysinen hyvä olo, joka kestää jopa pari päivää.

Lapsena Korpela kiipeili kaveriensa kanssa Kemin rannan varastojen katoilla. Siinä kehittyi tasapainokyky, joka ei ole iän myötä kadonnut mihinkään. Sitä on tarvittu, kun Korpela luolia maastosta etsiessään on joutunut kiipeilemään kallioista vaaranseinämää ylös ja alas sekä välillä ylittämään suuria lohkareita.

Boulderointi eli kalliokiipeily ilman köysiä tuli mukaan ihan itsestään ja antaa kivan lisän patikointiin tietyissä kohteissa Lounais-Lapinkin alueella. Iän mukana tosin on tullut varovaisuutta ja harkintaa lisää, mutta seikkailunhalu ei ole kadonnut miehestä vielä minnekään.