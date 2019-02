Terrafamen vuoden 2018 tulos on noin sata miljoonaa euroa parempi kuin 2017 – käyttökatekin kasvoi yli puolella

Siis mikä tämä juttu, Keskustan vaalimainos vai? Nuo luvuthan on aivan väärin, näinkö sitä luodaan mielikuvia vaalien alla?

Liikevaihto on ollut tuon 325 miljoonaa euroa, liikevoiton ollessa n. 3 miljoona euroja ja yllätäen se nettotulos on Terrafamen itsensä mukaan 2018 -6,2 miljoonaa euroa. Ja luvuthan ovat vielä tarkastamattomia FAS lukuja..ja tärkein huomio kiinnittyy ainakin itsellä siihen, että verrattaessa 2017 ja 2018 loka-joulukuuta huolimatta 2018 vuoden 10 miljoonaa suuremmasta liikevaihdosta on toiminta 7,5 miljoonaa euro tappiollista. Kun taas 2017 pienemmästä liikevaihdosta huolimatta se oli kannattavaa.. Fake news sanoi ameriikan serkku tästä jutusta!!