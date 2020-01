Terrafamen uraanilupa on valmis, ja vain poliittista päätöstä odotetaan – Lupa olisi Suomen ensimmäinen siinä vaiheessa, kun se astuisi voimaan

Riittääkö toiminnan käynnistämiseen pelkästään se, että STUK on todennut laitoksen toimivaksi? Ympäristövaikutukset aiotaan taas selvittää laitoksen toiminnan aikana tehtävillä saastemittauksilla, joka on väärä tapa. Tämä asia on kätketty tähän lauseeseen: "Myös jätehuoltoon tuli ehto. Se tarkoittaa, että luvassa on tietty aikaväli, jolloin selvitetään ja katsotaan, joudutaanko menemään toimenpiteisiin". Se on kuitenkin jo nähty, ettei suomessa ole viranomaista, joka pystyisi arvioimaan edes normaaleja paskapäästöjenkään vaikutusta luonnolle ja ihmisille!