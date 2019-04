Teollisuusliitto peruutti kaikki saartotoimensa Lapwallin Pyhännän toimipistettä kohtaan: "Osapuolet ovat päässeet liittoa tyydyttävään sovintoon"

Teollisuusliitto on perunut kaikki saartotoimensa Lapwall Oy:n Pyhännällä sijaitsevaa toimipistettä kohtaan. Saartotoimet päättyivät perjantaina.

– Saarto perutaan, koska osapuolet ovat päässeet Teollisuusliittoa tyydyttävään sovintoon kiistanalaisista asioistaan, Teollisuusliiton tiedotteessa todetaan.

Teollisuusliitto asetti Lapwallin hakusaartoon maaliskuussa. Syynä toimenpiteeseen olivat liiton havaitsemat epäkohdat yhtiön toiminnassa.

Syynä saarron aloittamiselle ovat liiton tietoon tulleet syrjintätapaukset yrityksessä. Teollisuusliiton mukaan yritys on jättänyt noudattamatta työehtosopimuksen määräystä ay-jäsenmaksujen perimisestä. Lisäksi yritys on syyllistynyt työntekijöiden syrjintään, kun se on tarjoutunut maksamaan Yleisen työttömyyskassan jäsenmaksun työntekijöiden puolesta.

Kalevan haastattelussa toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen sanoi maaliskuussa, että ketään työntekijää ei painosteta eroamaan liitosta. Suomen Yrittäjien mukaan Teollisuusliiton saarrolle ei ole perusteita. Sen mukaan ammattiliittojen jäsenmaksujen perintä on asia, joka ei kuulu yleissitovuuden piiriin. Suomen Yrittäjien mukaan järjestäytymättömien yritysten ei tarvitse periä ammattiliittojen jäsenmaksuja.

Teollisuusliitto totesi maaliskuussa yrityksen maksaneen bonuksia liitosta eronneille, Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtajan Janne Makkulan mukaan väite ei pidä paikkaansa.