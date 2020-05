Television antenniverkossa muutoksia Raahessa ja Vaalassa ensi viikolla – kanavahaku tehtävä uudelleen

Antenni-tv-verkon taajuuksiin tulee muutoksia Raahessa ja Vaalassa 13. toukokuuta.

Raahessa E-kanavanipun taajuus muuttuu Mestauskallion ja Piehingin täytelähetinasemilla. E-kanavanippuun kuuluvat Sub, AlfaTV, INEZ, MT, One Way TV, Estradi.

Vaalan täytelähetinasemalla taajuus muuttuu C-kanavanipussa, johon kuuluvat TV5, Kutonen, TLC, FOX, Frii ja National Geographic.

Muutostöitä tehdään molemmissa paikoissa kello 9–16, jolloin lähetyksissä voi olla katkoksia. Muutostöiden jälkeen vastaanottimissa on tehtävä kanavahaku.

Muutostöiden taustalla ovat Ylen HD-muotoisten kanavien lähettämisen tekniset valmistelut.