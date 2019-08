Tehtävänä kääntää alamäki ylämäeksi - Riikka Wulff aloitti Pentikin uutena toimitusjohtajana

Keramiikka- ja sisustusyritys Pentik Oy:n uusi toimitusjohtaja Riikka Wulff aloitti työnsä yhtiössä 1. elokuuta.

– Olen yhden viikon kuukaudesta Posiolla enkä halua olla eristyksissä jossakin isossa omassa huoneessa. Teen töitä tämän talon alakerrassa, varmaan jossakin keittiön pöydän ääressä tai neuvotteluhuoneessa, Wulff sanoo.

Kolmeksi viikoksi kuukaudesta Wulff asemoituu yhtiön pääkonttorille Helsingin Merimiehenkatu 36:een. Sinne on keskitetty tuotesuunnittelu ja markkinointi-, myynti- ja verkkokauppaosaajat.

Edellinen toimitusjohtaja Pasi Pentikäinen aloitti vuonna 2004 isänsä Topin jälkeen ja siirtyy nyt hallituksen puheenjohtajaksi samoin isänsä seuraajana.

Wulff on ensimmäinen toimitusjohtaja perheyhtiön ulkopuolelta. Sillä on tekemistä sen kanssa, että yhtiön liikevaihto ja henkilöstömäärä ovat olleet alamäessä.

Vuodesta 2017 vuoteen 2018 yhtiön liikevaihto pieneni kuusi prosenttia ja liiketoiminnan tulos 24 prosenttia.

– Yritykseen haluttiin uutta verta ja ajattelua, joka on omiaan kiihdyttämään muutoksen aikaansaantiin, Wulff sanoo.

– Minulla on nyt alussa aika paljon selvitettävää siinä, mikä vaikuttaa mihinkin ja mitä muutoksia kenties kannattaa tehdä.

Wulff uskoo, että uuden toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan keskinäinen työnjako kirkastuu nopeasti.

– Minullehan ei ole mitään järkeä maksaa palkkaa, jos joku muu tekee hommat minun puolesta.

Vuoden alkupuolisko yhtiöllä on sujunut paremmin kuin vuosi sitten. Viileämmät säät ovat vaikuttaneet Wulffin mukaan siihen, että myymälöissä on liikkunut asiakkaita ja rahaa enemmän.

Pentikin runsaan 50 myymälän ketjussa ei ole nyt suunnitteilla merkittäviä muutoksia.

Maailmankaupan levottomuudet eivät tällä hetkellä Pentikille asti tunnu, mutta Wulff uskoo, että tilanne voi muuttua, jos kauppasota kiihtyy täysimittaiseksi.

– Toivotaan, että jenkit tulevat järkiinsä ja valitsevat seuraavaksi presidentin, joka yrittää rakentaa eikä hajottaa.

Keramiikka? Sitä valmistui Posiolla parhaimmillaan noin miljoona esinettä vuodessa, mutta sittemmin määrä on pienentynyt kolmannekseen. Wulff haluaisi kasvattaa keramiikkatuotantoa.

– Iso haaste siinä ja muutenkin on työvoiman saaminen. Tehtaalla on aika moni lähestymässä eläkeikää.

Keramiikanteon siirto muualle ei Wulffin mukaan ole ollut vaihtoehtona missään keskusteluissa.

– Yhtiö on juurtunut tänne. Anu Pentik ja Topi Pentikäinen ovat rakentaneet tänne mitä huikeimman tarinan, Wulff sanoo.

Asiakkaille ja mahdollisille sellaisille on Wulffin mukaan entistä tehokkaammin jaettava sitä tietoa, että yhtiö valmistaa myymänsä keramiikan ja suuren osa kynttilöistään itse Suomessa Posiolla.

– Uskon, että sillä on merkitystä kasvavalle määrälle kuluttajia. Hinnalla me emme pysty alkamaan kilpailla, se on selvä asia.

Pentik teettää muuta kuin keramiikkaa useissa muissa maissa. Tavaraa laivataan ja ajetaan yhtiön logistiikkakeskukseen Posiolle ja jaellaan sieltä myymälöihin.

– Alamme katsoa kriittisesti, mistä hankimme tuotantoa ja miten sen hiilijalanjälki saataisiin mahdollisimman pieneksi.