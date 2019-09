"Täyssähköinen rekkaveturi maksaa tuplat" – Onko tulevaisuus sittenkin kaasu- eikä sähkörekoissa? Raahelainen Korsu Oy hankkii kokemuksia kaasu-Scaniasta

LNG on fossiilista maakaasua ja siitä on päästävä eroon.

Kirjoituksessa on maininta, että biokaasu on verotonta, niin kysynpä vain miksi uusiutuva tai biodiesel ei ole verotonta? Hallitus myös nostaa budjettiehdotuksessaan uusisutuvan biodieselin veroa kahta kautta eli nostamalla liikennepolttoaineesta perittävää veroa ja myös ns. parafiinisen dieselin veroa, johon myös kuuluu uusiutuva biodiesel.

Ensinnäkään ei ole mikään "yritystuen" poisto (kaikkien pumppuhinta nousee) eikä varsinkaan ympäristöteko, vaan ympäristölle vahinkoa tuova korotus. No, useinhan se on, että mielikuvilla mennään ja faktat on sitten jotain ihan muuta. Median toivoisi kaivelevan lisää uusiutuvan biodieselin veronkorotuksia.