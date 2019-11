Talvikunnossapidon luvataan parantuvan entisestään – enemmän rahaa talvihoitoon, urakoitsijoille diplomeita

Kuusamon ja Rukan välinen tieosuus on tähän saakka ollut paras Oulun ja Rukan välillä. Kuusamontie on suolattu Ja auto on sen jäljiltä niin paksussa kurassa, että ajovalonpesimet on lujilla eikä siltikään pimeällä tiellä lopulta enää näe eteensä.