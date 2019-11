Talvi saapui Ouluun pari viikkoa etuajassa, ja lumet ovat tulleet jäädäkseen – osassa Lappia lunta on vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen paljon

Pohjois-Suomessa talvi on saapunut varhain ja lumentulo on ajankohtaan nähden runsasta.

Ilmatieteen laitoksen meteorologin Anniina Valtosen Twitterissä jakamasta viestistä käy ilmi, että eniten lunta on satanut Kittilässä ja Inarissa. Molemmissa paikoissa lunta on maassa 37 senttimetriä.

Lapissa on tällä hetkellä #talvi ja lumentulo etuajassa. Lunta on vuodenaikaan nähden harvinaisen tai jopa poikkeuksellisen paljon.

Eniten lunta on Kittilässä ja Inarissa 37 cm.



Harvinainen=harvemmin kuin kerran 10 vuodessa

Poikkeuksellinen=harvemmin kuin kerran 30 vuodessa pic.twitter.com/7iLp61dMf3