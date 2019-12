Taivalkosken Kylmäluoman ja Oulujärven Manamansalon retkeilyalueille laaditaan uudet suunnitelmat – yksityisten investointeja odotetaan

Metsähallitus on aloittanut Taivalkosken Kylmäluoman ja Oulujärven Manamansalon retkeilyalueiden kehittämisen käynnistämällä kilpailutuksen alueiden yleissuunnitelmien laatimisesta.

Retkeilyalueille laaditaan maankäytön kehittämissuunnitelmat, jotka ohjaavat ja tukevat luontomatkailuelinkeinojen kehittämistä.

Maankäytön suunnitelmissa selvitetään ja arvioidaan luontomatkailua tukevan palvelurakentamisen sijoittuminen alueille pitkällä aikajänteellä. Suunnitelmat teetetään yhdessä kuntien kanssa.

- Retkeilyalueiden ongelmaksi on todettu se, että yksityiset yritykset eivät ole voineet investoida juuri sellaisiin rakennuksiin, jotka olisivat niille tarpeellisia. Sen sijaan Metsähallitus on ylläpitänyt rajallisin resurssein retkeilyalueella olemassa olevaa rakennuskantaa, kehityspäällikkö Jere Rauhala Metsähallituksesta kertoo.



- Jatkossa tulemme toimimaan retkeilyalueilla niin, että niille voivat investoida myös yksityiset. Työpaikat ja aluetalousvaikutukset syntyvät matkailijoiden pidemmän viipymän kautta, jota edesauttavat asianmukaiset majoitustilat, Rauhala sanoo.



- Meillä on hyviä kokemuksia myös Suomussalmen Hossasta, jossa retkeilyalue lakkautettiin, kun alueelle perustettiin kansallispuisto. Tällöin paikallisille toimijoilla syntyi investointimahdollisuus, jota he ovat myös käyttäneet rakentamalla uusia, nykyaikaisia majoitustiloja, Rauhala kertoo.