Taiteilijat Antti Ylönen ja Jussi Valtakari mallintavat maailmaa: uusin yhteisteos sijoittuu avaruuteen. Valtakarin pienet puufiguurit täydentävät Ylösen massiivisempia puuveistoksia. Miesten yhteisnäyttely Siirtokunta avautuu Galleria Harmajassa loppuviikosta.

Tuulikello kilkattaa ateljeen pihalla. Syreenit kukkivat. Sääski imee Jussi Valtakarin otsaa. On kesä, on symposiumi.

Valtakari on ajanut aamulla Taivalkoskelta Iihin ystävänsä Antti Ylösen luokse. On alkamassa kaksikon noin kerran kuussa pitämä tapaaminen, jossa tehdään yhdessä taidetta. Maanantaipalavereja ja muistiinpanoja A4:lle on turha odottaa.

Taiteilijakaksikon yhteistyö alkoi viitisen vuotta sitten. Ylönen oli kutsuttu symposiumiin Turkkiin, ja Valtakari keksi ehdottaa, että hekin voisivat pitää sellaisen.

– Kun sitä yksinään tuhraa vaan työhuoneella, niin se on vähän ankeata. Olisi mukava tehdä yhdessä töitä, Ylönen kertoo taustoista.