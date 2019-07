Kihlakunnansyyttäjä on nostanut syytteet kahdeksaa Kittilän kuntapäättäjää vastaan niin sanotussa Eilavaaran laskua numero 2 koskevassa asiassa.

Syytteet on nostettu silloista kunnanhallituksen puheenjohtajaa Timo Kurulaa, silloista vt. kunnanjohtajaa Kyösti Tornbergia, viittä silloista kunnanhallituksen jäsentä ja silloista vs. hallintojohtajaa Sanna Ylinampaa vastaan. Syytetyt kunnanhallituksen jäsenet ovat Raili Fagerholm, Veikko Kautto, Yrjötapio Kivisaari, Vilho Molkoselkä ja Vuokko Mäntymaa.

Rikosnimikkeenä on virka-aseman väärinkäyttäminen. Vaihtoehtoisesti syyttäjä on vaatinut rangaistusta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Lisäksi on nostettu syyte erästä vuonna 1964 syntynyttä henkilöä vastaan avunannosta virka-aseman väärinkäyttämiseen, tiedotteessa kerrotaan.

Tapahtumat liittyvät vuosina 2015–2017 Kittilässä esillä olleisiin, oikeudellisen palvelun tilaamista, käyttämistä ja maksamista koskeviin asioihin.

Kaikki vastaajat ovat kiistäneet syytteet.

Juttua päivitetty klo 11:32: lisätty syytettyjen nimet.