Syyttäjä vaatii vuosien vankeutta miehelle, joka kotiovella ampui kohti avovaimoaan Kajaanissa - kolme sivullista vaarassa

Syyttäjä vaatii Kainuun käräjäoikeudessa vähintään kuuden vuoden vankeusrangaistusta miehelle, jota syytetään vaimonsa tapon yrityksestä sekä hengenvaaran aiheuttamisesta sivullisille.

Mies yritti syytteen mukaan kuluneen kesän heinäkuun 15. päivän iltana ampua kotiin tulevan avovaimonsa kahdella haulikon laukauksella kajaanilaisella asuinalueella.

Tukevassa humalassa ollut, 1950-luvulla syntynyt mies oli odottanut taksilla kotiin palaavaa avovaimoaan ja laukaissut päällekkäispiippuisen haulikon kahdesti tämän avattua talon oven terassilla.

Syyttäjä katsoo 1950-luvulla syntyneen naisen jääneen eloon vain siksi, että hän ehti aseen ovenraossa nähtyään väistää avoimen oven takapuolelle ennen kuin mies ampui. Toisen laukauksen paineaalto osui naista kasvoihin. Mies oli huutanut törkeyksiä naiselle laukausten välissä.

Humalainen mies oli hermostunut avopuolisonsa poissaolosta ja oli ennalta tietoinen, että nainen oli palaamassa kotiin, syytteessä todetaan.

Ampumisen jälkeen nainen pakeni pihalla vielä olleeseen taksiautoon.

Syytteitä sivullisten vaarantamisesta

Syyttäjä vaatii miehelle rangaistusta myös vaaran aiheuttamisesta: taksinkuljettaja on ollut ampumahetkellä noin 30 metrin päässä pihalla peruuttamassa, ja toinen laukauksista on suuntautunut piha-alueelle päin. Tämän vuoksi taksikuski on ollut jopa hengenvaarassa.

Lisäksi noin 150 metrin päässä ulkona toisen asuintalon pihalla olleet mies ja nainen ovat syyttäjän mukaan olleet vaarassa laukausten takia. Heidän vaaraan saattamisestaan syyte nostettiin aseen varomattomasta käsittelystä. Ulkona ollut nainen kertoi esitutkinnassa kuulleensa haulien ropinaa toisen laukauksen jälkeen.

Mies kiisti tapon yrityksen

Paikalle hälytetyt poliisit ottivat miehen kiinni pihalla. Häneen oli saatu ensin puhelinyhteys eikä hän tehnyt vastarintaa. Mies on ollut vangittuna odottamassa oikeudenkäyntiä.

Syytetyn avopuoliso on kärsinyt teon jälkeen akuutista keskivaikesta stressireaktiosta.

Syytteessä oleva mies myönsi esitutkinnassa säilyttäneensä luvallista haulikkoaan ja patruunoita lukitsemattomassa tilassa. Tämä poiki syytteen myös lievästä ampuma-aserikoksesta.

Käräjäoikeudessa mies kiisti syyllistyneensä tapon yritykseen. Hän kiisti myös muita syytekohtia joiltain osin.

Käräjäoikeus antaa tapauksessa tuomion myöhemmin.