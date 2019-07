Syötteen luontokeskuksen palvelut laajenevat: lisää vuokrattavia retkeilyvälineitä ja opastettuja retkiä – myös kansallispuistoon yksi uusi reitti

Syötteen luontokeskuksen palvelut laajenevat, kun työt jaetaan jatkossa uuden yrittäjäpariskunnan kanssa, tiedottaa Metsähallitus.

Tiedotteen mukaan heinäkuun puolivälistä alkaen Syötteen retkeilijöitä palvelee uusi yrittäjäpari, Janne Autere ja Terhi Taikavaara. He alkavat pyörittämään luontokeskuksen kahvilaa. Retkeilyneuvonta säilyy edelleen Metsähallituksella, mutta vastuuta jaetaan myös yrittäjille.

Autereen mukaan he aikovat pidentää luontokeskuksen aukioloaikoja. Pariskunta tuo luontokeskuksen palveluihin erilaisia opastettuja retkiä, retkeilyaiheisia kursseja ja isommille ryhmille suunnattuja catering-palveluja maastoon. Myös luontokeskuksen vuokravälineistö laajenee: tarjolla on lisää läskipyöriä, talviretkeilyvarusteita erilaisista suksista pulkkiin ja lumikenkiin ja aivan uutena välineistönä löytyy myös melontavarusteita, kuten kajakkeja.

– Olemme matkustaneet paljon töiden perässä viime vuodet. Etsimme pitkään omaa paikkaa, jonka viereen asettua. Syötteen kansallispuiston vetovoimaisuus, vanhat metsät ja erämainen luonto, oli ratkaiseva tekijä, kun teimme päätöksen, Janne Autere kertoo tiedotteessa.

Myös Syötteen kansallispuistoon, matkailukeskuksen välittömään läheisyyteen, avataan tänä kesänä täysin uusi retkeilyreitti, Teerivaaran reitti. Tiedotteen mukaan reitri vastaa nykyhetken kysyntään, sillä se on helposti saavutettava, suoraan luontokeskukselta lähtevä päiväreitti, joka vie komeisiin maisemiin. Reitiltä puuttuu vielä reittiviitat, mutta reittimerkinnät ja rakenteet ovat valmiita. Teerivaaran reitin ja vaaran päälle rakennetun päivätuvan virallisia avajaisia juhlitaan paikan päällä Teerituvalla Suomen luonnon päivänä 31. elokuuta.

Teerivaaran reitti on tarkoitettu patikoijille, mutta Syötteen pyöräilyreitistöäkin on kehitetty. Ahmankierros linjattiin osittain uusiksi viime vuonna, ja tänä vuonna se on avattu myös pyöräilijöiden käyttöön. Toraslammen taivalta kunnostetaan kesän aikana niin, että pari vuotta pistona toiminut reitti on jälleen poljettavissa ympyräreittinä. Myös kansallispuiston ulkopuolella sijaitseva Pytkyn pyrähdys on nyt kokonaisuudessaan pyöräiltävissä, tiedotteessa kerrotaan.