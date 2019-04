Syötteen luontokeskukseen haetaan yrittäjää Metsähallituksen yhteistyökumppaniksi

Metsähallitus hakee Pudasjärvelle, Syötteen luontokeskukseen yrittäjää, joka toimisi samalla Metsähallituksen yhteistyökumppanina.

Tavoitteena on uudistaa talon toimintaa ja palveluita vastaamaan yhä paremmin Syötteen kansallispuiston ja koko matkailualueen asiakkaiden tarpeita. Syötteen matkailualuetta kehitetään voimakkaasti. Metsähallitus on kunnostanut viime vuosina Syötteen kansallispuiston retkeilyreittejä, ja myös maastopyöräreittejä on rakennettu.

Eniten suosiotaan kasvattavat kansallispuiston alueet, jotka sijaitsevat lähellä Syötteen matkailukeskusta. Tulevana kesänä valmistuu Teerivaaran ympärivuotinen retkeilyreitti, jonne pääsee suoraan luontokeskukselta.



Metsähallituksen luontopalvelut on viimeisen kolmen vuoden ajan vastannut koko talon toiminnoista. Tällä hetkellä luontokeskuksessa on kahvila-ravintola, auditorio ja näyttelytila. Retkeilijät saavat luontokeskuksesta opastusta ja infoa ja retkeilyvälineitä vuokralle.



Metsähallitus tekee yrittäjän kanssa palvelu- ja vuokrasopimukset. Yrittäjältä ostetaan siivousta ja asiakaspalvelua noin 500 tunnilla vuodessa. Luontokeskuksen yrittäjyydestä kiinnostuneet voivat tutustua ehtoihin ja jättää tarjouksensa 7. toukokuuta mennessä.