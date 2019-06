Muhoksen Matokorvessa tänä kesänä vietettävät Suviseurat alkavat virallisesti tänään perjantaina.

Suviseurat avataan puoli kymmeneltä aamulla lipunnostolla, kun 19 lippua nostetaan ylös seura-alueella seurojen alkamisen viralliseksi merkiksi.

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ryn johtokunnan puheenjohtaja Matti Taskila pitää avajaispuheen kello kymmenen, jonka jälkeen Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo pitää puheen.

– Avajaispäivänä Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys, Oulun hiippakunta ja suviseuraorganisaation päätoimikunta esittävät tervehdyksensä seuraväelle. Sen jälkeen alkavat seurat ja seurapuheet. Avajaispuheiden jälkeen järjestetään myös kutsuvierastilaisuus, Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Timo Aho kertoo.

Avajaispuheiden jälkeen ohjelma jatkuu perjantaina ja läpi viikonlopun seuroilla ja laulutuokioilla. Lauantaina pidetään viikkomessu. Sunnuntaiaamuna pidetään sanajumalanpalvelus ja pyhäkoulu.

Perinteiset aattoseurat pidettiin eilen torstaina. Suviseurasää vaikuttaa tällä hetkellä varsin hyvältä.

– Ennusteiden mukaan näyttäisi siltä, että sää suosii meitä. Koskaan ei toki tiedä, mikä on paikallissää. Mutta väki on tottunut monenlaisiin olosuhteisiin, ja toimimme sään mukaan, Aho sanoo.

Ruokahuolto on toiminut alueella tähän mennessä hyvin, ja uusi ravintolateltta on onnistunut pitämään ruokajonot lyhyinä. Myös Matokorven peltoalue on kestänyt seuraliikennettä tähän mennessä hyvin, mutta autoilua kehotetaan välttämätään majoitusalueilla.

Liikenne seuroille on ollut vilkasta. Keskiviikkopäivän aikana paikalle arvioitiin saapuneen peräti jo 57 prosenttia ennakoidusta ajoneuvomäärästä.

Myös perjantai-iltapäivän ja illan odotetaan olevan liikenteessä vilkasta. Liikenne on todennäköisesti runsasta etenkin valtatie 22:lla Oulun ja Muhoksen välillä sekä tie 827:lla Muhoksen ja Tyrnävän välillä. Liikenteen vilkastumista voi ajoittain näkyä myös Nelostiellä Limingan ja Oulun välillä.

Vanhoillislestadiolaisuuden päätapahtuma Suviseurat päättyvät maanantaina 1. päivä heinäkuuta iltapäivästä päätösseuroihin ja lipunlaskuun.