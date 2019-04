Suurvaltojen ulkoministerit tulossa Rovaniemelle – "Iso saavutus, että Venäjä ja USA ovat pysyneet mukana arktisen neuvoston työssä", sanoo ulkoministeri Soini

Suomen arktisen puheenjohtajuuskauden päättävästä kokouksesta tulee vuoden tärkein ulkopoliittinen kokous. Mike Pompeon ja Sergei Lavrovin yhteistyö on muilla areenoilla ollut aika vähäistä.

Suomen ulkoministeriön tietojen mukaan sekä Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo että Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ovat tulossa Rovaniemelle 7. toukokuuta järjestettävään arktisen neuvoston ulkoministerikokoukseen. Myös muut kuusi arktisen neuvoston jäsenmaata lähettävät paikalle ulkoministerinsä.

– Meillä on selvät indikaatiot siitä, että kaikki osallistuvat, sanoo johtava asiantuntija René Söderman ulkoministeriöstä.

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) pitää ulkoministeritason laajaa mukana oloa osoituksena siitä, että Suomi on onnistunut puheenjohtajuuskaudellaan.

– On iso saavutus, että Yhdysvallat ja Venäjä ovat olleet rakentavasti mukana koko puheenjohtajuuskauden ajan. Ja nyt sekä Pompeo että Lavrov tulevat Rovaniemelle. Heidän yhteistyönsä maailman muilla areenoilla on aika vähäistä, mutta tässä heidät on onnistuttu pitämään mukana, sanoo Soini.

Kerran aikaisemmin arktisen neuvoston historiassa puheenjohtajuuskauden päättävässä kokouksessa on ollut kaikista jäsenmaista ulkoministeritason edustus. Se tapahtui kaksi vuotta sitten Fairbanksissa Alaskassa, kun Yhdysvaltojen puheenjohtajuuskausi päättyi.

Suurvaltojen ulkoministerit vetävät Rovaniemelle myös noin 100 kansainvälisen median edustajaa. Kokoukseen osallistuu kokous- ja turvallisuushenkilöstö mukaan lukien noin 500 henkilöä.

Suomelle kokous on ulkopolitiikan näkökulmasta vuoden tärkein kansainvälinen kokous, vaikka EU:n puheenjohtajuuskausikin tuo Suomeen ministerikokouksia.

Paitsi arktisen neuvoston toimivaltaan kuuluvasta ympäristönsuojelusta, jäsenmaiden ulkoministerit keskustelevat kahdenvälisissä tapaamisissaan myös kansainvälisen politiikan jännittyneestä tilanteesta.

Rovaniemi-julistuksen sisältö aiheuttaa keskustelua

Rovaniemen kokouksessa on tarkoitus allekirjoittaa Rovaniemen deklaraatio, hyväksyä neuvoston strateginen suunnitelma, työryhmien toimintakertomukset ja päättää niiden työtä ohjaavista suuntaviivoista.

Eniten keskustelua aiheuttaa Rovaniemi-julistuksen sisältö. Edellisessä kokouksessa Fairbanksissa sanamuotojakin viilattiin.

– Vaikka on erilaisia kunnianhimon tasoja, olen enemmän optimismin puolella. Toisaalta ei voi olla niinkään, ettei julistuksessa olisi villoja, sanoo ulkoministeri Soini.

Rovaniemen kokouksessa puheenjohtajuus siirtyy Islannille. Islanti on jo nostanut oman puheenjohtajuuskautensa teemoiksi arktisen meriympäristön, ilmaston ja vihreän energian ratkaisut sekä arktisen alueen asukkaat. Lisäksi Islanti tavoittelee puheenjohtajuuskaudellaan arktisen neuvoston aseman vahvistamista.

Arktisen neuvoston kahdeksan jäsenvaltiota ovat Islanti, Kanada, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska, Venäjä ja Yhdysvallat. Neuvoston kuusi alkuperäiskansoja edustavaa pysyvää jäsentä ovat Aleuttien kansainvälinen järjestö, Arktinen Athabaskanin neuvosto, Gwich’inien kansainvälinen neuvosto, Inuiittien napapiirikonferenssi, Saamelaisneuvosto ja Venäjän pohjoisten alkuperäiskansojen järjestö.