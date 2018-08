Suurin osa Oulun vaalipiirin kansanedustajista hakee jatkokautta – Tapani Tölli ja Niilo Keränen eivät aio enää asettua ehdolle

Vähän peesaan tuota "10.52" mutta sillä erotuksella että en lähtisi nyt arvostelemaan yhtään puoluetta, siillä olen täysi varma että kaikista puolueista löytyy järkeviä ja omilla aivoillaan toimivia ja ajattelevia ihmisiä meitä edustamaan. Eduskunnalle on palautettava sille kuuluva ylin valta niin että lainvalmistelut ja päätökset tapahtuvat vain sen ohjauksessa, eikä pienen piirin toimesta, kuten on tullut ilmi jo monien hallitusten aikana. Tähän ainoa lääke on kaikkien edustajien vaihtaminen ja myös eduskuntatyön rajaaminen korkeintaan kahteen kauteen. Tämä uudistus toisi eduskuntatyöhön uutta raikkautta ja kansa ääni yltäisi myös päätöksiin. Mikäli joku siittä puolueesta jota itse äänestän ottaa tämän tärkeän uudistuksen ajaakseen, siis joku uusi ehdokas, saa takuvarmasti ääneni.