Suuri sammutusajoneuvo hankittiin käytettynä Terrafamen palokunnalle – akkukemikaalitehtaan tuloon varaudutaan

Terrafamen teollisuuspalokunnan kalustovahvuuteen tuli torstaina uusi vaahtoyksikkö. Vähän käytettynä Euroopasta hankittu auto on tiettävästi kokoluokassaan ainoa Pohjois-Suomen alueella.



Uuden sammutusajoneuvon vesisäiliössä on yhteensä 5 000 litraa vettä ja vaahtonestesäiliön tilavuus on 8 000 litraa. Kattotykin tuotto on 6 000 litraa minuutissa. Täydellä teholla ilman vaahtoputkea kattotykin heittoetäisyys on noin 85 metriä ja vaahdolla noin 75 metriä.



Terrafamen teollisuusalueella käsitellään palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja, joten uusi sammutusajoneuvo parantaa pelastusyksikön valmiuksia.

Terrafamen mukaan ajoneuvon hankinta on ennakkovarautumista vuonna 2021 käynnistyvään akkukemikaalitehtaaseen, jossa käytetään palavia nesteitä.



Uusi auto soveltuu hyvin pelastusyksikön monipuolisiin tehtäviin myös tilanteissa, joissa teollisuuspalokunta toimii Kainuun pelastuslaitosta avustavana pelastusyksikkönä esimerkiksi suurissa rakennus- ja teollisuuspaloissa sekä vaarallisten aineiden onnettomuuksissa.



Terrafamen teollisuuspalokunnan kokonaisvahvuus on 26 koulutettua henkilöä.