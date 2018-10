Surkean ajokelin seuraus: Pohjoisessa lähes 60 kolaria – huono ajosää vaati kolme ihmishenkeä

Ainakin täällä Oulussa on aivan liian ennenaikaista vaihtaa nastarenkaita alle, kuten monet ovat kommentoineetkin. On aivan käsittämätöntä, että jotkut tuijottavat taivaalla satavaa lunta eivätkä tienpintaa: jos lumi sulaa heti vedeksi, niin silloin ajetaan kesäisellä sadekelillä, jolloin nasterenkaat ovat huomattavasti huonommat ja turvattomammat kuin kesärenkaat.

Aivan oikeasti täällä ovat kitkarenkaat paljon paremmat kuin nastat, koska niiden turvallinen ajoaika on syys-huhtikuu, kun nastoilla se on jotain joulu-maaliskuu - ja silloinkin suurin osa teistä on koko ajan paljasta kuitaa asvalttia. Nastarenkaille pitäisi langettaa terveyshaittavero, jolloin niitä käyttäisi vain 10-15 % autoilijoista, juuri sopiva määrä pitämään ne harvat jääpolanteiset tiet karheana.

Oletteko nastarengasfanaatikot muuten miettineet, että miten ihmeessä raskas liikenne pystyy ajamaan kitkoilla ympäri talven? Ovatko kuskit yli-ihmisiä?