Suomessa varmistui ensimmäinen Wuhanin koronavirustartunta: Lapin keskussairaalassa oleva potilas on eristyksissä – oireilu alkoi sunnuntaina, kun potilas oli Saariselällä

THL:n mukaan tapaus varmistui laboratoriotutkimuksissa. Virukselle mahdollisesti altistuneita henkilöitä on 15. Virukseen on kuollut Kiinassa 132 ihmistä.

Suomesta on löytynyt ensimmäinen varmistettu Wuhanin koronavirustartunta, tiedottaa terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Tapaus varmistui laboratoriotutkimuksisa, joiden tulokset saatiin illansuussa.

Potilas on Kiinan kansalainen, joka oli lähtenyt Wuhanista viisi päivää sitten. Hänellä on ollut hengitystieinfektion oireita kahden vuorokauden ajan.

Henkilö on eristyksissä Lapin keskussairaalassa. Potilas on alle 40-vuotias ja hänen tilansa on THL:n mukaan hyvä, eikä hänen tilansa vaadi tehohoitoa.

– Oli odotettavissa, että matkailijoiden mukanaan tuomia tautitapauksia voi tulla ilmi myös Suomessa. Taudin leviämisen riski Suomessa on edelleen hyvin pieni, joten ei kannata huolestua, toteaa johtaja Mika Salminen THL:stä laitoksen tiedotteessa.

Matkusti Kiinasta suoraan Suomeen

Kiinalaismatkailija matkusti Kiinasta suoraan Suomeen.

Lapin keskussairaalan infektioiden torjuntayksikön ylilääkäri Markku Broas kertoo, että Wuhanin alueella asuva kiinalaisnainen oli lentänyt Wuhanista Pekingiiin ja sieltä edelleen Helsinkiin, missä hän oli vaihtanut Ivalon koneeseen.

Tarkka matkustuspäivä ei ole tiedossa, mutta nainen on lähtenyt Kiinasta viime viikon lopulla. Kiinalaisnainen oli liikkunut Saariselän alueella, jossa hänen oireilunsa oli alkanut sunnuntaina.

Broas ei osaa sanoa, miksi potilas päätettiin kuljettaa Rovaniemelle.

– Jostakin syystä ensihoito on päätynyt tällaiseen ratkaisuun. Potilaan oireisiin tämä ei liity. Hänellä on hengitystieoireita, mutta hän on kohtuullisen hyväkuntoinen, Broas kertoo.

THL:n mukaan potilas pidetään eristyksissä ainakin oireiden keston ajan. Ennen eristyksen purkamista hänen täytyy antaa kaksi puhdasta testitulosta.

Aikaikkuna, jossa potilaan aiheuttamaa altistumista on voinut tapahtua, on hyvin lyhyt. THL:n mukaan altistumista ei ole voinut tapahtua Helsinki-Vantaalla.

THL ohjeistaa suojautumaan tartunnalta huolehtimalla käsi- ja hengityshygieniasta.

Altistuneita seurataan kaksi viikkoa

Kiinalainen matkustaja oli hakeutunut Ivalon terveyskeskukseen hengitystieinfektioiden vuoksi. Potilaan lähtötietojen ja oireiden vuoksi hänet toimitettiin Lapin keskussairaalaan Rovaniemelle ja näytteet tutkittiin Helsingissä Wuhanin koronaviruksen varalta.

THL:n mukaan tartunnalle mahdollisesti altistuneita on Suomessa noin 15. Lapin sairaanhoitopiiri seuraa heidän terveydentilaansa 14 vuorokauden ajan.

Edellinen epäily oli turha

Viime perjantaina Lapissa oli samantapainen koronavirusepäily, kun kiinalaiset isä ja poika kärsivät hengitystieinfektio-oireista, ja olivat lähtöisin Wuhanin alueelta.

Epäily osoittautui tutkimuksissa turhaksi.

Oireet koronaviruksessa ja tavanomaisessa influenssassa ovat samantyyppiset, joten ilman näytteen tutkimista epäilyä ei voida varmistaa.

– Oireet ovat aina flunssatyyppisiä oireita, joita on hyvin vaikea lähteä erottelemaan, kuten yskää ja nuhaa. Yhtälailla kyseessä voi olla tavallinen flunssa, sanoo Lapin keskussairaalan infektio- ja sairaalahygieniayksikön ylilääkäri Markku Broas.

Suomen tapaus on THL:n mukaan seitsemäs EU-maissa.

Tartuntoja jo lähes 6 000

Koronavirukseen on tällä hetkellä kuollut 132 ihmistä. Todettuja virustapauksia on nyt lähes 6 000. Luvut nousevat nopeasti joka päivä, mutta kuolonuhrien suhde todettuihin koronavirustapauksiin verrattuna ei ole kasvanut.

Koronavirus on kuitenkin todettu nyt useammalla ihmisellä kuin Kiinassa jyllännyt Sars aikanaan. Sars oli kuitenkin viruksena tappavampi, sillä siihen menehtyi 800 ihmistä.

Koronaviruksen kuolleisuus ja leviämistavat ovat vielä osin mysteeri tutkijoille.

Juttua päivitetty 29.1.2020 kello 18.08, 18.47 ja 19.29.