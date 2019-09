Suomen suurin aurinkovoimapuisto voi nousta Nivalan Hituraan jo lähivuosina – jopa 40 miljoonan euron hankkeessa on kuitenkin vielä monta avointa asiaa

Hituran vanha nikkelikaivos Nivalan Töllinperällä on ollut pitkään surullinen näky. Ränsistyviltä näyttävät rakennukset ja tyhjyyttä huokuva kaivosalue eivät äkkiseltään vaikuta siltä, että alueella olisi lähivuosina modernia liiketoimintaa.

Laajaa rikastushiekka-allasaluetta on suljettu veronmaksajien rahoin, ja työ on yhä kesken. Konkurssiin menneeltä kaivosyhtiöltä ei jäänyt varoja kaivosalueen jälkihoitoon, joten valtio on joutunut kaivamaan kassastaan noin 20 miljoonaa euroa.

Nyt murheellisen alueen päälle pilkottaa sananmukaisesti aurinko – tosin vasta pilkottaa.

Suljettavan allasalueen päälle suunnitellaan Suomen suurinta aurinkovoimapuistoa. Hankkeen hintalappu on alustavasti 30–40 miljoonaa euroa. Voimalan huipputeho olisi 40 megawattia. Tuotettava energia riittäisi arviolta 2 500 sähkölämmitteisen omakotitalon tarpeisiin.

Hankkeen takana on ylivieskalainen TM Voima, jolla on Nivalassa ja muualla lähialueella myös tuulivoimahankkeita.

– Meidän koko ajatuksemme on lähtenyt siitä, että tuulivoima tuottaa sähköä pääasiassa syyskuusta maaliskuuhun ja aurinkopuisto huhtikuusta elokuuhun. Liiketoiminta-ajatuksemme perustuu siihen, että tuulivoima ja aurinkovoima täydentävät toisiaan, yhtiön toimitusjohtaja Kim Tahkoniemi sanoo.

Tahkoniemen mukaan Hituran alueella on monta hyvää puolta aurinkovoimalan kannalta: Kaivoksen tontilta löytyy valmiiksi 110 kilovoltin sähköverkkoliittymä. Kun alue on jälkihoidettu ja tasoitettu, se ei vaadi suuria maanrakennustöitä aurinkovoimalan perustamiseksi. Lisäksi aurinkovoimala toisi alueelle kaivattua peitteisyyttä. Puitakaan siihen ei nimittäin haluta, koska niiden juuret voisivat mennä altaiden suojakerroksista läpi.

Kyse on vasta kehityshankkeesta, ja avoimia asioita on monta.

Ensiksi yhtiön solmittava maanvuokrasopimus, josta se neuvottelee konkurssipesän kanssa. Tahkoniemi arvioi, että sopimus voi syntyä aivan lähiaikoina. Vasta tämän jälkeen hanke voi edetä esimerkiksi lupa-asioilla.

Hituran nikkelikaivoksen toiminta alkoi 1970-luvun alussa. Suljetun kaivoksen jälkityöt ovat kestäneet pitkään ja jatkuvat yhä. Arkistokuva. KUVA: Heikki Uusitalo

Nivalan kaupunki ei ole mukana hankkeessa, mutta silläkin on toki sanansa sanottavana. Kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu kertoo Kalevalle, että kaavoituksen puolesta ei ole tullut ilmi asioita, jotka torppaisivat hankkeen.

TM Voiman täytyy luonnollisesti tehdä hankkeesta myös lopullinen investointipäätös. Kumppaneitakin se hakee. Tällä hetkellä tuleva omistuspohja on auki. Toimitusjohtaja arvioi, että avoimista asioista talouspuoli on suurin.

TM Voima -konsernin liikevaihto oli edellisellä tilikaudella noin kymmenen miljoonaa euroa. Yhtiöllä on palveluksessaan kolmisenkymmentä työntekijää.

– Yksin TM Voima ei Hituran hanketta missään tapauksessa toteuta, Tahkoniemi sanoo.

Kumppaneiden löytymisen kannalta olennaista on se, että hanke on riittävän kannattava. Tahkoniemi uskoo, että aurinkovoiman kilpailukyky jatkaa myönteistä kehittymistään kohti markkinaehtoisuutta – aivan kuten on käynyt tuulivoimallekin. Tällä hetkellä tuulivoimahankkeita toteutetaan jo markkinaehtoisesti. Aurinkovoiman kilpailukyky ei ole vielä yhtä hyvä.

Hituran kaivosalue sijaitsee keskellä maaseutumaisemaa Nivalan Töllinperällä. Arkistokuva. KUVA: Heikki Uusitalo

Investointituen hakeminen Hituran aurinkopuistolle on yhtenä mahdollisuutena TM Voiman keinovalikoimassa.

Jos avoimet kysymykset ratkeavat suotuisasti, voi aurinkovoimalan rakentaminen alkaa optimistisimman arvion mukaan jo 2021. Yhtiö itse on kaavaillut toteuttamisajankohdaksi vuosia 2021–2024. Hanke todennäköisesti toteutuisi vaiheittain.

Koko komeudessaan aurinkopaneelit peittäisivät Hituran sadan hehtaarin jäteallasalueesta suurimman osan, mahdollisesti noin 70 hehtaaria.

Asennustyöt työllistäisivät arviolta kymmeniä henkilöitä. Tahkoniemen mukaan vaiheittain toteutettava asennusvaihe veisi kokonaisuudessaan ainakin vuoden.

Asentamisen jälkeen aurinkopuisto ei vaadi suurta henkilöstömäärää, sillä voimala tulisi toimeen hyvin pienillä huoltotöillä. Valvontaa, tarkistuksia ja muuta normaalia ylläpitoa olisi toki asennuksen jälkeenkin.

Aurinkopaneelien käyttöikä on noin 30–40 vuotta, joten mistään lyhytaikaisesta hankkeesta ei ole kysymys. TM Voima haluaa maanvuokrasopimukseen myös option tuon ajanjakson jälkeiseen käyttöön.