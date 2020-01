"Suomen kylmimmän ja lämpimimmän paikan lämpötilaero revähti 40 asteeseen "

Ei talvi tavoittaa mene ,vanha sanonta, lunta on etelän ihmisille asti kuusamossa,kun tuntuu olevan tästä ylellisyydestä puute, riesahan tuo enempi on ,tietää töitä ja Rahan menoja ,että pysyy lumenpäällä, vähempikin riittäisi, pakkaskausi on jokatalvi ollut. Mitä tässä on muuttunut.ei ainakaan Koillismaalla.