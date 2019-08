Suomalaisen supersankarielokuvan Rendelin jatko-osan kuvaukset alkavat syyskuussa Kainuussa

Suomalaisen supersankarielokuvan Rendelin jatko-osan, Rendel 2, kuvaukset alkavat syyskuun alussa Kainuussa. Elokuvan kuvaukset kestävät lokakuun loppupuolelle.

Kainuun lisäksi Rendeliä kuvataan myös Jyväskylän seudulla.

Kris Gummerus palaa Rendelin rooliin. Pääpahiksen Smileyn roolissa nähdään brittiläinen Sean Cronin.

– Tottakai olen hemmetin innoissani päästä tekemään töitä tämän porukan kanssa! On ollut mielenkiintoista ja hauskaa luoda uusia hahmoja uusien ihmisten kanssa. Se että voidaan luoda hyvä supersankaritarina, niin tarvitaan paha pahis ja Sean on siihen kuin nakutettu. Smileyn hahmoa on rakennettu pitkään ja kun saimme Seanin mukaan, niin palaset loksahti kivasti paikalleen. Tästä tulee hauskaa, sanoo elokuvan ohjaaja Jesse Haaja tiedotteessa.

Muita ulkomaisnimiä elokuvan näyttelijäkaartissa ovat australialainen Kaitlyn Boyé sekä englantilainen lapsitähti Jonah Paull. Suomalaisia kiinnityksiä ovat mm. Tero Salenius ja Minna Nevanoja. Näyttelijäkaarti kokonaisuudessaan julkistetaan pian.

Elokuvan on käsikirjoittanut Pekka Lehtosaari. Tuottajina toimivat mm. Miika J. Norvanto, Timo Puustinen ja Michael Hall.

Rendel 2 -elokuva perustuu elokuvan ohjaaja Jesse Haajan luomaan sarjakuvahahmoon, joka elää synkässä tulevaisuuden Suomessa taistellen pahamaineista VALA-rikosjärjestöä vastaan.

Ensimmäinen elokuva sai ensi-iltansa Suomessa syksyllä 2017 ja on sittemmin levinnyt yli 40 maahan. Kotimaisen levityksen jälkeen se kiersi maailmaa ja suurimmat katsoja- ja myyntimääränsä se keräsi Pohjois- ja Etelä-Amerikasta.

Elokuvateattereissa elokuva kiersi Etelä-Amerikan lisäksi mm. Japanissa. Menestyksensä vuoksi Rendelille alettiin välittömästi suunnitella jatko-osaa.