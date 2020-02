Stuk seuraa yhä salassa pidettävän aineiston käsittelyä Fennovoimassa, poliisitutkinta kesken – "Parannettavaa löytyy edelleen"

Pahempi, kuin olkiluoto.

Nyt meillä on toimija, joka lähtökohtaisesti viittaa kintaalla meidän tapaamme toimia.

Lopputulos on takuuvarmasti siellä, missä aita matalin tai onnistuttu piilottamaan asioita.

Ydinvoimalaa tehdessäkin syntyy ihan mieletön määrä laatu paperia tehdystä työstä.

Tässä tapauksessa uskon, että voimalan rakentajat ja laatupapereiden valmistajat ovat kaksi eri porukkaa.

Lopputulos on varmasti sattumaa.