SSAB:n Raahen tehtaalla tiistaina syttyneen tulipalon syynä oli masuunin puhkeaminen. Masuunista vuoti sulaa rautaa masuunin pesän seinämän läpi noin 20 senttimetrin kokokoisesta reiästä.

SSAB kertoi asiasta keskiviikkona. Sula rauta poltti valuessaan muun muassa kaapeleita ja vaurioitti jäähdytysvesikiertoja.

Tehtaan masuuni numero 2 on pysäytetty ja sen korjaaminen on aloitettu. SSAB:n tarkoituksena on korjata masuuni siten, että tilanteen vaikutukset tuotantoon ja asiakastoimituksiin jäävät mahdollisimman pieniksi. Masuuni 1 toimii yhtiön mukaan normaalisti.

Tulipalon sammutustyöt kestivät noin kaksi tuntia. Kukaan ei loukkantunut tulipalossa.