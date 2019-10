SSAB sulkee Raahen toisen masuunin väliaikaisesti – seisakin arvioidaan kestävän viikkoja

Liekö tuolla kiinalaisen masuunin päästöillä kovin suurta eroa raahelaisen masuunin päästöihin. Molemmat tarvitsevat hiiltä eli koksia tasan saman määrän samaan kemialliseen reaktioon. Voihan se olla, että Kiinan tehdas falskaa vähän enemmän.

Suurin ero on se, että raahelaisen terästehtaan työntekijän palkka on moninkertainen kiinalaisen kollegan palkkaan nähden, joten raahelainen työntekijä voi ostaa talon täyteen rojua, joka aiheuttaa niitä päästöjä Kiinassa, jossa ei välitetä ilmastosta. Suomalainen on kuulema liian kallista.

Jokainen voi itse arvioida, kauanko tällainen on taloudellisesti kestävää. Kaikki johtuu Suomen teollisuuden heikosta kilpailukyvystä, johon vaikuttaa lähinnä verotus sekä työntekijöiden palkat. Parempaan laatuun ehkä kyetään, mutta ei taida sekään kohta enää riittää.