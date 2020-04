Se on vähän, että miltä kantilta katsot tilannetta. Jos omat lapset, vanhemmat tai muut läheiset olisivat olleet ulosajossa mukana te kaikki huutaisitte, että miksi ei tule ketään auttamaan eikä ole sitt tarpeeksi auttajia paikalla. Täällä on hätä ja loukkaantuneita!

Parempi liikaa ku vain yksi tulossa jostain toiselta paikkakunnalta, missä on 24/7 1min lähtö valmiudella.