Sodankylässä on sattunut liikenneonnettomuus, jossa mukana raskas ajoneuvo – Nelostie suljettu liikenteeltä

Nelostiellä sattunut liikenneonnettomuus häiritsee liikennettä Sodankylässä, tiedottaa Liikenneviraston Oulun tieliikennekeskus.

Tieliikennekeskuksen mukaan kyseessä on onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo.

Lapin pelastuslaitokselta kerrotaan, että onnettomuudessa on ollut osallisena yksi henkilö. Hänen vammoistaan ei ole tarkempaa tietoa.

Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä.

Nelostie on suljettu liikenteeltä onnettomuuspaikan kohdalla. Tarkempi paikka on kaksi kilometriä Sodankylästä etelään päin. Henkilöautoille on järjestetty kiertotie Kemijärventien, Orajärventien ja Kurkiaskantien kautta.

Häiriön arvioitu kesto on tunnista kolmeen tuntiin.