Sodankylän Tähtelässä lumensyvyys ylsi mittausaseman yli satavuotisen historian korkeimpiin lukemiin – lumipeite yltää historialliseen 127 senttimetriin

Kulunut talvi on ollut monessa osassa Pohjois-Suomea poikkeuksellisen luminen, paikoin jopa ennätyksellisen luminen. Keskiviikkona 15. huhtikuuta kahdella Lapin mittausasemalla tehtiin uusia lumensyvyyden ennätyksiä: lumensyvyys ylsi 127 senttimetriin Sodankylässä Tähtelän ja Vuotson asemilla.

Utsjoella Nuorgamin mittausasemalla saavutettiin uudet ennätyslukemat jo 30. maaliskuuta, kun lumensyvyydeksi mitattiin 101 senttimetriä.

Tähtelän mittausasemalla lumensyvyyttä on mitattu samalla paikalla jo 108 vuoden ajan, Vuotsossa 54 vuotta ja Nuorgamissa 40 vuotta. Tähtelän mittausasemalla voidaan puhua hyvällä syyllä historiallisen korkeista lukemista.

Ilmatieteen laitoksen meteorologi Ville Siiskonen korostaa, että ennätyksistä voidaan puhua vasta, kun mittausasemalla on tuloksia tarpeeksi pitkältä ajalta.

– Monella muulla asemalla on mitattu mittaushistorian korkeimpia lukemia, mutta kyseessä on ollut 10–20 vuotta toimineita mittausasemia. Tiedot merkitään Ilmatieteen laitoksen ennätysrekisteriin, jos mittausasema on ollut toiminnassa vähintään 30 vuotta, Siiskonen kertoo.

Nyt tehdyt lumensyvyyden ennätyslukemat voivat mennä vielä uusiksi, jos ja kun lunta sataa lisää.

Kainuussa lunta vielä enemmän, mutta mittaushistoria ei riitä

Sodankylää korkeampia lukemia on mitattu Puolangan Paljakan mittausasemalla, joka on tuttuun tapaan yksi Suomen lumisimpia paikkoja. Paljakassa lumensyvyys oli korkeimmillaan toisena pääsiäispäivänä, 13. huhtikuuta, 136 senttimetriä.

Keskiviikkoaamuna kinokset olivat painuneet kaksi senttimetriä matalammaksi 134 senttimetriin.

– Paljakassa pitkän keskiarvon vertailua ei voida kuitenkaan tehdä, sillä asema toiminut vasta 11 vuotta, Siiskonen huomauttaa.

Lunta on tällä hetkellä poikkeuksellisen paljon myös Koillismaalla. Kuusamon Kiutakönkään mittausasemalla lumensyvyys oli keskiviikkona 100 senttimetriä, eli 41 senttiä enemmän kuin tyypillisesti ajankohtaan nähden, Posion Raistakan mittausasemalla lunta oli 112 senttimetriä, eli 32 senttimetriä enemmän kuin yleensä.

Pysyvä lumipeite kestää Sodankylässä yleensä 202 vuorokautta ja sulaa toukokuun puolivälissä. Siiskonen muistuttaa, että korkeatkin kinokset voivat kadota nopeasti.

Lumensyvyys voi vaihdella paljon jo maakunnan sisällä. Kainuun pohjoisosissa lunta on tällä hetkellä tavanomaista enemmän, jopa harvinaisen paljon, kun taas eteläosassa Kainuuta lunta on ajankohtaan nähden tavanomaista vähemmän.