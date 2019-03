Sikalarakennuksen katto sortunut osittain Ristijärvellä – noin 150 sikaa saatu pelastettua, yksi eläin löytyi loukkaantuneena

Noin 500 neliömetrin kokoisen sikalarakennuksen katto on romahtanut osittain Ristijärvellä. Rakennus sijaitsee Puolangantiellä.

Kainuun pelastuslaitokselta kerrotaan, että eläinsuojassa on yhteensä noin 450 sikaa. Niistä sortuma-alueella oli yhteensä noin 200 sikaa.

Aamupäivällä 11 aikaan pelastuslaitokselta kerrottiin, että romahtaneelta alueelta on saatu pelastettua noin 150 eläintä ja vaurioituneen alueen sisällä rakennuksessa on vielä noin 40 sikaa. Yksi sika on löytynyt loukkaantuneena rakennuksesta.

Sortumassa ei ole tullut henkilövahinkoja.

Pelastustoiminta on yhä käynnissä kohteessa. Paikalle on hälytetty pelastuslaitoksen yksiköitä Ristijärveltä, Paltamosta ja Kajaanista.

Hälytys keskisuuresta sortumasta tuli kello 7.03.