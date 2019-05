Siikalatvan Kaisa Louet-Similä: Kaksoisrooli valtuuston johdossa ja Mehiläisen leivissä ei ole ongelma

Kaksoisroolit on kiellettävä lailla siten, että niiden syntyminen on mahdotonta. Rakenteellinen korruptio on Suomen suurin hallinnollinen ongelma, siitä on päästävä kokonaan eroon. Virkavastuu on viranhaltijalla, sitä ei saa voida millään tasolla ulkoistaa. Näitä löyhkääviä julkisen ja yksityisen sektorin sekatunkioita on ollut jo aivan liikaa, ne on nyt kiellettävä kaikilla tasoilla.