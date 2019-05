Siikajoella ylämaankarjan kuolemaan johtaneen eläinsuojelurikoksen esitutkinta valmistui – Kuolleita eläimiä peräti 95

Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan epäillystä rikoksesta, joka johti ylämaankarjan kuolemaan Siikajoella. Tapaus on siirtynyt syyteharkintaan. Epäiltyjä on yksi.

Poliisi tutki asiaa törkeänä eläisuojelurikoksena ja ympäristön turmelemisena. Tapaus paljastui viime vuonna huhtikuun lopulla eläintarkastuksessa esiin tulleiden seikkojen perusteella.

Esitutkinnassa selvisi, että kuolleita eläimiä oli yhteensä 95 kappaletta ja rikos on niiden määrän suhteen suuri.

Eläimet ovat kuolleet syksyn 2017 ja kevään 2018 välisenä aikana.

Poliisi on teettänyt Eviralla eläinten kuolemaan liittyvät tutkimukset ja hankkinut ympäristön turmelemiseen liittyvän lausunnon ely-keskukselta.

Osa tilasta, jolla rikokset tapahtuivat, on sijainnut pohjavesialueella. Esitutkinnassa ei ole käynyt ilmi, että pohjavesi olisi pilaantunut.

Poliisi on kuulustellut esitutkinnassa useita henkilöitä ja tehnyt asiakokonaisuuteen liittyvää teknistä rikospaikkatutkintaa.

Poliisi on kuulustellut asiassa epäiltynä vuonna 1969 syntynyttä miestä, jonka tilalla tutkittavana olevat rikokset tapahtuivat.

Esitutkinnassa on saatu selvitettyä tapahtumaan johtaneita syitä ja niiden aiheuttamia seurauksia.

– Tässä vaiheessa en voi kommentoida tapahtumaan johtaneita syitä, syyttäjä Essi Kanniainen sanoo.

Syyteharkinta valmistuu hänen mukaansa aikaisintaan loppuvuodesta.

– En osaa tässä vaiheessa sanoa, nouseeko syytettä vai tehdäänkö syyttämättäjättämispäätös.

Päivitetty kello 14:02: Lisätty syyttäjän kommentit.