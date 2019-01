Sievin Jalkine sai Oulun kauppakamarin Vuoden kouluttautuja -tunnustuksen

Oulun kauppakamari palkitsi Vuoden kouluttautujana Sievin Jalkineen, joka hyödyntää koulutuspalveluja vuodesta toiseen ahkerasti.



- Panostamme henkilöstön osaamiseen, ja erityisesti ajankohtaiset asiat kiinnostavat meitä. Niitä ovat olleet viime aikoina varsinkin tulorekisteri ja tietosuoja-asetus, kertoo Sievin Jalkineen henkilöstöpäällikkö Ilkka Jokinen.



Sievin Jalkine Oy on Pohjois-Euroopan suurin jalkinevalmistaja, jonka palveluksessa on 530 työntekijää.



- Palveluntuottajana Oulun kauppakamarin merkitys koulutuksessa on meille paikallisena toimijana merkittävä. On paljon helpompi lähteä koulutukseen esimerkiksi Ouluun kuin vaikkapa Helsinkiin.



Oulun kauppakamari palkitsi Sievin Jalkine Oy:n tiistaina koulutusvuoden avajaistensa yhteydessä Oulussa. Samalla kunniamaininnan saivat Pölkky Oy ja Kasvishovi Oy, jotka ovat hyödyntäneet kauppakamarin koulutuspalveluja.