Seutukaupunkien vetovoima tutkittiin: Raahe sijoittui neljänneksi, pohjoisesta sijoittuivat myös Kalajoki, Ylivieska ja Tornio

Jokaisessa on jotakin hyvää, niin kai kaupungeissakin ja ympäryskunnissa. Raahessa on mukava tehdas, puutalo keskustaajama ja 1-6 kapakka, joissa kävi jääkiekkolegendan voittoisa Körrrmy ja eri oppilaitosten kerma, joilla ei rotia rattijuoppouteen tai matkusteluun lakkautetulla junalla, harvoilla busseilla tai kotiviini kilju tehdasta. Torniosta pääsee tuulettumaan wanhan hywän ajan tunkkaisen bastionien ja raikkaan uudistuneessa katakombeissa, siis tulevaisuuden monarkioiden, rojalismiin ja sääty-yhteiskunnan melskeissä. Kalajoki on turistirysä ja -turo. Ylivieska ja Oulainen tms.ei kukaan tunne , vieläkään.