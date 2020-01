Säilölumeen satsaaminen tuotti tulosta – Rukan rinteillä alkukausi oli ennätyksellinen

No teidän matkailijoiden takia noita teitä on kun joka mökille pitää mennä kaksikaistaa ja katuvalot kahen puolen , elkää ennää kaivatko tienalituksia ,teidän hiihtokilometreille ja läsnäolo aikaan nähen tulee hintaa , niin täällä kirkollakin otetaan sukset ja juosta karautetaan tien yli vaikka aika ajoin teidän turistien takia joitain viikkoja on viitostielläkin auton jonoja , kaiken kaikkiaan rukan kuin kirkonkylän ladut on priimaa eikä tien ylitykset haittaa . Teiden alitukset tuovat muita onkelmia ja valituksen aiheet vain muuttuu ja vaatimukset .