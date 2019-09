Ruoan alkuperä kiinnostaa ja suoramyynnin suosio kasvaa: "Ei haluta ostaa isoista ketjuista, vaan ohjata enemmän rahaa tuottajalle"

– Kun lähtee liikkeelle, niin kauppa käy paremmin, maanviljelijä Juuso Jussila kertoo.

Nyt ei tosin olla liikkeellä, vaan odotellaan vieraita omalle tilalle. Iiläinen JJ-liha oli mukana lauantaina järjestetyssä Osta tilalta! -päivässä, jonka idea on tehdä maatilojen toimintaa ja ruoantuottajia tutuiksi.

– Me myymme kaiken itse suoraan, Jussila kertoo.

Lihan lisäksi tila tuottaa perunaa, porkkanaa ja sipulia, kaiken luomuna. Jussila pitää suoramyyntiä kannattavana, mutta se vaatii paljon markkinointia ja pitkäjänteisyyttä.

JJ-liha myy tuotteitaan myös ravintoloille.

Asiakasta ei kannata odotella tilalla

Ja sekin on siis havaittu, että aina ei kannata jäädä odottamaan, että asiakas tulee tilalle.

– Ensin myytiin peräkärrystä kotoa, mutta tänä kesänä on käyty kiertämässä, Jussila kertoo.

Myyntipistettä on pidetty Iin torilla ja pisimmillään on käyty Kuivaniemen pitäjämarkkinoilla. Ensi viikonloppuna on tarkoitus viettää pari päivää Likis-lähiruokatapahtumassa Oulussa.

– Toimintaa pitää tehdä tutummaksi, että asiakkaat uskaltavat tulla ostamaan, Juusola pohtii.

Uusi verkkokauppa toimii Oulun seudulla

– On selvästi havaittavissa, että ihmisiä kiinnostaa laajasti, mistä heidän ruokansa tulee, Tilalta.fi-palvelun kehittäjä Matias Koskelo määrittelee.

Tilalta.fi on uusi Oulun seudulla toimiva lähiruoan verkkokauppa, josta kuluttaja voi hankkia kotiseudulla tuotettua ja valmistettua ruokaa. Tuotteet tilataan ja maksetaan verkossa ja noudetaan REKO-lähiruokapiirin tapaamisista, palvelun noutopisteeltä tai suoraan tuottajien tiloilta.

Koskelo kehuu REKO-ruokapiiriä hyväksi tavaksi keskittää suoramyyntiä, mutta Tilalta.fi on vielä pidemmälle viety sovellus. Hän uskoo, että suoramyynnin kasvavaan kysyntään voi vastata helpottamalla tuotteiden saatavuutta.

REKO-piiri on Koskelan mielestä hyvä innovaatio, mutta sen tilaukset toimivat täysin Facebookin kautta, eivätkä kaikki ole Facebookissa. Lisäksi monille tuottajille ostokset voi maksaa vain käteisellä, minkä vuoksi asiakkaan pitää muistaa aina saapua jakotilaisuuteen pankkiautomaatin kautta.

Verkkokaupan avulla näitä ongelmia voi kiertää. Koskelon mukaan elokuun loppupuolella toimintansa aloittanut Tilalta.fi-palvelu on vielä alkutekijöissään ja kehittyy tulevaisuudessa.

– Palaute on kuitenkin ollut jo nyt positiivista niin tuottajilta kuin asiakkailta, Koskelo kuvaa.

– Toinen selvä trendi on, että ei haluta ostaa isoista ketjuista, vaan ohjata enemmän rahaa tuottajalle, Koskelo lisää.