Rukan uusi, miljoonia maksanut gondolihissi vie hetkessä huipulle – "Lasten kanssa nouseminen tunturiin on nyt vaivatonta"

Uudet hissit ovat Rukakeskuksen rinneinvestointihistorian mittavimmat.

– Ei tämä vaikeaa ole. Astut vain sisään ja istut alas, neuvoo toijalalainen Sofia Lammasaitta ensikertalaista Rukan tuliterässä gondolihississä.

Viikon mittaisella laskettelulomalla Kuusamossa oleva 17-vuotias sanoo ytimekkäästi, että hissi on hyvä.

– Kopissa ei tuule, ylös pääsee nopeasti ja ovathan maisematkin komeita. Ainoa mikä puuttuu, on musiikki.

Matka Rukankylästä tunturin huipulle Saaruaan kestää noin kolme minuuttia. Lammasaitta hyppää kyydistä ja ensikertalainen jatkaa matkaansa yksin.

Ollaan korkealla puitten latvojen yläpuolella ja eteen aukeaa huikea näköala kohti tunturin itäpuolta. Ruka Parkin kohdalla pudotusta maahan on 31 metriä. Korkeanpaikankammoista helpottavat pikkupakkasella huurtuneet ikkunat.

Rukanlaakson puolelta kyytiin ja ylös tunturiin nousee Henri Vilonen poikiensa, 7-vuotiaan Viljamin ja 5-vuotiaan Hermannin, kanssa.

– Tämä koppi on hyvä, kiteyttää Viljam.

– Täällä ollaan suojassa, Herman selventää.

Isä antaa kiitosta gondolista ennen kaikkea sen helppokäyttöisyydelle ja turvallisuudelle.

– Lasten kanssa nouseminen tunturiin on nyt vaivatonta.

Esteettömän suunnittelun ansiosta gondolissa voi matkustaa myös pyörätuolilla sekä lastenvaunujen tai pyörän kanssa.

– Gondolihissit ovat tuttuja meille Leviltä ja Alpeilta, hienoa että tällainen hissi saatiin myös Rukalle, Henri Vilonen kiittelee.

Kolmen minuutin matkan teon jälkeen lähestytään Saaruan huippua. Hissi hidastaa, keinahtaa hieman ja melkein pysähtyy. Isä poikineen poistuu rauhallisesti ja jatkaa rinteeseen.

Tovin kuluttua ovet sulkeutuvat, gondoli heilahtaa ja kiihdyttää huimaan vauhtiin. Matkalla sen ajonopeus on jopa 6,6 metriä sekunnissa. Nousuja ja poistumisia ei kuitenkaan tarvitse kiirehtiä, sillä asemilla vauhti on vain noin 0,3 metriä sekunnissa.

Kohta ollaan takaisin päätepisteessä Rukankylässä. Matkaa on taitettu tunturin yli 1,3 kilometriä.

Maisemagondoli, viralliselta nimeltään Village-2-Valley, otettiin käyttöön marraskuussa. Hissin ensisijaisena tarkoituksena on toimia Rukan nykyisen länsikylän ja tulevan itäkylän kevyenliikenteen ratkaisuna.

Hissi on osa Rukan historian suurimpia rinneinvestointeja. Gondolin lisäksi Rukalle on rakennettu uusi kuvullinen 6-hengen tuolihissi eturinteeseen. Investointien yhteisarvo on noin kymmenen miljoonaa euroa.

Rakentaminen Rukalla ei pysähdy rinteisiin ja hisseihin, vaan vasarat paukkuvat Itä-Rukan laaksossa, minne rakennetaan parhaillaan 80 huoneen ja 40 huoneiston Ruka Valley-hotellia. Hotelliin tulee kaksi ravintolaa, vuokraamo- ja ohjelmapalvelut sekä ruokakauppa. Vuoden kuluttua jouluna avattavan hotellin hinta on noin 20 miljoonaa euroa.

Kaikkiaan RukaValleyn alueelle kaavoitetaan 1 600 uutta petipaikkaa ja alueen investointien odotetaan ylittävän 110 miljoonan euron rajan. Uusia työpaikkoja syntyy noin sata.