Rukan hiihtokeskus kiinnittää huomiota hiilineutraaliuteen

Rukan hiihtokeskuksesta tuli hiilineutraali lokakuussa. Rukakeskuksen käyttämä sähkö tuotetaan vesi- ja tuulivoimalla ja rakennusten lämmittämiseen käytetään pääasiassa biokaukolämpöä, lisäksi osa rakennuksista lämmitetään maalämmöllä.

Ruka kertoo vähentäneensä hiilipäästöjä 80 prosenttia vuodesta 2008. Viimeisimpänä toimenpiteenä Ruka kompensoi rinnekoneiden ja ajoneuvojen käytöstä syntyvät hiilidioksidipäästöt WWF:n suositteleman sertifikaatin mukaisesti.



Merkittävin uudistus Rukan rinteillä on uusi maisemagondoli, Suomen nopein hissi, joka kuljettaa marraskuusta lähtien niin jalankulkijat kuin laskijatkin Rukan kylästä, tunturin länsipuolelta Itä-Rukalle nousevaan uuteen kyläkeskittymään.



Vihreällä sähköllä toimiva gondoli tarjoaa kulkuyhteyden rakentuvaan Ruka Valleyn kylään, Family Parkkiin sekä Valtavaaran luonnonsuojelualueelle. Uusi gondoli nousee Suomessa korkeimmalle maanpinnasta, 32 metrin korkeuteen.



Maisemagondoli on käytössä myös kesällä.



– Rukakeskus investoi uuteen Ruka Valleyn majoitusalueeseen lähes 20 miljoona euroa ja Ski-Inn Hotel RukaValleyn perustukset ovat jo pystyssä. Lisäksi kahden vuoden investointimme rinne-elämyksen vahvistamiseen on noin 15 miljoonaa euroa, Rukakeskuksen toimitusjohtaja Ville Aho summaa.