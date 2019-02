Rukalla asuva Juhani Järvenpää on yksi Kuusamon 180 irtolaisesta – maistraatti ei tunnista loma-asunnossa asuvia ja posti seilaa ympäri maata

Kuusamossa on kaupungin yhdyskuntatekniikan toimialan mukaan 170–180 irtolaista eli vailla vakinaista osoitetta asuvaa kuntalaista. Valtaosa heistä on mökkiläisiä, jotka asuvat vapaa-ajanasunnoilla, joita ei ole muutettu ympärivuotiseen asumiseen soveltuviksi. Ilmiö on tuttu kaikissa pohjoisen matkailupitäjissä.

Yksi Kuusamon irtolaisista on yrittäjä Juhani Järvenpää. Yli kahden vuoden viranomaisväännön jälkeen hän sanoo olevansa turhautunut ja suunnittelee siirtävänsä kirjansa pois Kuusamosta.

Järvenpäät ostivat talon Rukalta kaksi ja puoli vuotta sitten. Samalla kotikunnaksi vaihdettiin Kuusamo. Vaihtoehtoina olivat Hailuoto, Helsinki ja Utsjoki.