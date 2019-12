Rovaniemellä ajettu kumoon useita postilaatikoita viikonlopun aikana – poliisia työllistänyt myös häiriökäyttäytyminen

Rovaniemellä Syväsenvaaran omakotitaloalueella ajettu kumoon useita postilaatikkotelineitä, kertoo Lapin poliisi. Postilaatikoita on mennyt rikki, ja osa niistä on irronnut telineestä.

Rikkoutuneita postilaatikkotelineitä on ainakin kolme. Ne sijaitsevat lähellä toisiaan. Poliisi on kirjannut tapauksesta useita rikosilmoituksia. Mahdollisista havainnoista pyydetään ilmoittamaan osoitteeseen rovaniemi.tutkinta.lappi@poliisi.fi.



Rovaniemen viikonloppu on ollut poliisin näkökulmasta varsin vilkas. Poliisia työllistivät muun muassa pahoinpitelyt ja häiriökäyttäytymiset.