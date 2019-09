Kiinteistönvälitysalalle ei vaadita pitkää koulutusta ja keskipalkka on hyvä. Silti alaa vaivaa työvoimapula.

Työnhakukone Duunitorin mukaan kiinteistönvälittäjän keskipalkka oli viime vuonna 3 619 euroa. Se on hyvä ansio alalta, johon voi päästä työnantajan tehtävään kouluttamana.

Silti vaihtuvuus on suurta ja alan ammattilaisista on usein myös pulaa. Ristiriitaista, kun ajattelee vaikka alan tosi-tv-ohjelmia, joissa ammatti vaikuttaa hohdokkaalta.

Markkinointi-instituutin kiinteistönvälitysalan koulutuksista vastaava tarjoomapäällikkö Eeva-Kaarina Aurila toteaa, että asuntojen esitteleminen kansio kainalossa on vain murto-osa työnkuvasta. Lisäksi pitää selvittää kohteiden arvoja, laatia ilmoituksia myytäville kohteille, tehdä kauppakirjoja ja hallintokululaskelmia, neuvoa asiakkaita rahoitus-, laina- ja vakuusjärjestelyissä.

Kiinteistönvälittäjän titteliä saa itse asiassa käyttää vain henkilöstä, joka on suorittanut Keskuskauppakamarin järjestämän kiinteistönvälittäjän kokeen.

Alalla runsaan vuoden työskennellyt Karoliina Kemppe on ammattinimikkeeltään myyntineuvottelija, ja OP Koti Lappi Oy LKV:n tuorein kasvo.

Paitsi että ammatti vaatii moni-osaamista, työssä pitää osata johtaa itseään.

– Meillä on asetettu omat tavoitteet, joiden mukaan myös työn tavoitteet osin määräytyvät. Aikataulutus on itsestä kiinni. Välillä tehdään tosi pitkää päivää ja välillä lyhyempää, hän kertoo.

Kiinteistönvälittäjän rytmi ja rutiinit määräytyvät lopulta asiakkaiden aikataulujen mukaan.

– Monet pääsevät töistä neljän maissa, minkä jälkeen meillä alkavat puhelimet soida. Suurin osa asuntonäytöistä tehdään iltaisin ja viikonloppuisin sunnuntain ollessa tehokkain esittelypäivä.

Omaa aikaa otetaan aina, kun mahdollista. Kemppe on ottanut tavakseen käydä lenkillä aamupäivällä ennen töihintuloa.

Provisiopalkkaus työvoimapulan syy

Aikaisemmin vaateliikkeessä ja matkailualalla työskennellyt Kemppe muistaa, että alku oli tahmeaa: kollegat käyttivät ”vierasta kieltä” ja lakipykälät olivat toisinaan ”hepreaa”.

– Matkailupuolella totuin asiakaspalvelutyöhön, jossa luodaan elämyksiä. Vaateliikkeessä taas totuin siihen, että ikään kuin omalla hehkutuksella pystyi myymään talvitakin. Myyntineuvottelijan työtä puolestaan määrittää lainopillinen puoli, joten tätä ei tehdä ihan löysin rantein, hän naurahtaa.

Myös Aurila tuntee tilanteen.

– Ensimmäiset kaksi vuotta ovat yleensä ne vaikeimmat. Aikataulu on rankka ja olet periaatteessa töissä 24/7, koska omaa asiakaskuntaa ei ole vielä rakennettu ja kaikki on uutta. Myös kilpailu alalla on kovaa.

Suurimpana syynä kiinteistövälitysalan ajoittaiseen työvoimapulaan Aurila pitää provisiopalkkausta.

Palkka määräytyy myyntipalkkioista niin, että työnantaja maksaa siitä välittäjälle sopimuksen mukaisen osuuden.

– Jos ei tule hankintaa ja palkkaa, ei kukaan pysty kovin kauan toimimaan, Aurila kiteyttää.

Tyypillinen ammatinvaihtajan ala

Parhaimmillaan voi kuitenkin tienata oikein hyvin. Aurila listaa pärjäämisen edellytyksiksi yrittäjämäisen sisun, sitkeyden ja sopeutuvaisuuden sekä alan koulutuksen.

Myös elämänkokemuksesta on hyötyä ja moni tulee alalle ammatinvaihtajana.

– Noin 90 prosentilla meidänkin opiskelijoistamme on ikään kuin yksi elämä jo takanaan. Vanhemmat ovat usein merkonomeja, nuoremmat tradenomeja. Toisaalta taustalla voi olla mikä tahansa ammatti ja alalle voi hakeutua teoriassa kuka tahansa.

Aurila kertoo, että kiinteistönvälittäjän koulutuksesta tiedustelee tyypillisesti viisissäkymmenissä oleva nainen, joka sanoo aina haaveilleensa kiinteistönvälittäjän ammatista.

– Usein heistä tulee erinomaisia välittäjiä. Heillä omat asiat ovat kunnossa ja taustalla elettyä elämää. Kokemus näkyy ja se herättää luottamusta.

Kempen kohdalla sitkeys palkittiin ja työnantajan kouluttamana asiat alkoivat loksahdella paikoilleen. Hän koki tärkeäksi olla alusta asti mukana ”kentällä”, eli asuntoesittelyissä, mitä kautta hän saattoi poimia eväitä omaan työhön.

– Purin kyllä huulta monet kerrat, kunnes noin puolen vuoden jälkeen työ alkoi sujua.