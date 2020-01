Janne Orava on yksi harvoista, joka on saanut suoritettua vaativan riistamestarin erikoisammattitutkinnon loppuun asti. Saksanmetsästysterrieri Raisa on Oravan mukaan monipuolinen metsästyskoira, toimii esimerkiksi luolakoirana ja noutaa myös. KUVA: Anssi Jokiranta