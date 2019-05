Rokuan uudistunut maastopyöräreitti avataan lauantaina juhlan merkeissä

Rokuan maastopyöräilyreitti on saanut lisäkilometrejä ja se avataan virallisesti käyttöön 25. toukokuuta lauantaina. Alueen toimijat toivovat reitille lisää innokkaita käyttäjiä, mutta samaan aikaan muistutetaan erityisesti merkityllä reitillä pysymisen tärkeydestä: Rokuan harjumaasto on erittäin herkkä kulumiselle.

Rokualle kesällä 2017 avattu reitti on saanut lisäkilometrejä ja sen voi ajaa nyt ympyräreittinä. Noin 30 kilometrin mittainen reitti kiertää osin Rokuan kansallispuistossa, osin kuntien ja yksityisten mailla. Pyöräilijän on mahdollista tehdä ympyräreitiltä pistoja muun muassa Pookivaaralle ja Pitkäjärven laavupaikoille.

Reitti on merkitty maastoon maastopyöräilysymboleilla ja keltaisilla maalimerkeillä. Maastopyöräily on jokamiehenoikeus, mutta luonnonsuojelupuistossa pyöräily onkin yleensä sallittu vain merkityillä pyöräilyreiteillä ja näin on myös Rokualla.

— On todellinen etuoikeus päästä liikkumaan myös pyöräillen Suomen kauneimmissa luontokohteissa, kansallispuistoissa. Ei voi siksi myöskään liikaa korostaa, kuinka tärkeää on muistaa pyöräilyetiketti, kuten merkityillä reiteillä pysyminen. Tämä Rokuan jäkäläinen harjumaasto on erittäin herkkää kulumiselle, korostaa Hannu Kaikkonen, paikallisen maastopyöräily-yhdistyksen puheenjohtaja.

Hannu Kaikkonen on paikalla myös tulevana juhlapäivänä. Uudistuneen maastopyöräreitin avajaisissa on kahvitarjoilu ja makkaranpaistoa, testipyöriä kokeiltavaksi, opastusta maastopyöräilyn tekniikkaan ja mahdollisuus lähteä porukassa pienelle yhteislenkille.

Juhla järjestetään lauantaina 25.5. klo 11-15, osoitteessa Kuntoraitti 2, Rokua (Rokua Health & Spa -hotellin edessä, Ahveroisen rannassa olevan kodan luona.)