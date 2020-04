Rokuan kansallispuisto laajenee – alueeseen liitetään noin 83 hehtaarin suuruinen kiinteistö

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt kiinteistökaupan, jolla valtion kansallisomaisuudeksi hankittiin Rokuanvaaran länsiosista noin 83 hehtaarin suuruinen kiinteistö. Kiinteistö hankittiin liitettäväksi Rokuan kansallispuistoon.

Rokuan kansallispuiston nykyinen pinta-ala on noin 990 hehtaaria, joten kauppa lisää merkittävästi puiston pinta-alaa. Rokualla on lisäksi useita valtion omistamia kiinteistöjä, joita vielä ei ole liitetty kansallispuistoon liitetty. Niiden liittäminen kansallispuistoon on vireillä.

Hankitun kiinteistön luonto koostuu harjumetsistä ja erilaisista pohjavesivaikutteisista luonnontilaisista soista. Alueen metsät ovat olleet pitkään laajan taloustoiminnan ulkopuolella. Alueen läpi kulkee suosittuja retkeilyreittejä.

Kiinteistökaupalla toteutetaan hallitusohjelman tavoitetta kansallispuistoverkoston laajentamisesta.