Rokua Geoparkille vihreä kortti – Oulujokilaakson, Rokuan ja Oulujärven alueista koostuvan alueen toiminta on hyvällä tasolla

Oulujokilaakson, Rokuan ja Oulujärven alueista koostuva Rokua UNESCO Global Geopark on saanut vuosi sitten tehdystä arvioinnista niin sanotun vihreän kortin.

Se tarkoittaa, että kohteen toiminnan on hyvällä tasolla, ja edellytykset Geopark-kohteena toimimiseen täyttyvät.

Arvioijat kehottavat parantamaan alueopastusta ja vahvistamaan Geoparkin näkyvyyttä kuntakeskuksissa uusilla näyttelyillä, jotta alueen luonnon ja kulttuurin arvot olisivat entistä useampien nähtävillä. Geoparkin tulee laatia tutkimus siitä, miten lisääntyvät kävijämäärät alueella vaikuttavat alueen ympäristön tilaan.

Rokua Geopark kertoo edellisen jääkauden tarinan: kuinka jääkausi on eri vaiheissaan muovannut maisemaa, miten jääkauden perintö on vaikuttanut alueen myöhempiin luonnonoloihin ja miten ihmisasutus on levittäytynyt alueelle vetäytyvää merenrantaa seuraillen.

Retkeilijät valitsivat Rokua Geoparkin ja Rokuanvaaran Vuoden retkikohteeksi 2018.