Rivitalohuoneistossa syttyi tulipalo lähellä Pyhäjärven taajamaa. Pelastuslaitos sai ilmoituksen palosta hieman kuuden jälkeen keskiviikkoiltana.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen mukaan tilanne palopaikalla on rauhallinen. Sammutustöihin paikalle on hälytetty kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä, joista osa on saapunut jo palopaikalle.

Uutista päivitetään.