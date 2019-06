Rikosseuraamuslaitos: Vaalan vankila toteutuu uudesta linjauksesta huolimatta – Risen johtaja ei halua nimetä suljettavia vankiloita

Oulun suurvankila olisi ollut RISE:n linjan mukainen rahaa säästävä ratkaisu.

Pelson vankila on historiaa, nyt tehdään kaksi samanlaista vankilaa aluepolitikan näkökulmasta.

Yksi Oulun suurvankila olisi ollut paras,toimivin, henkilökuntaa saadaan, logistesesti ylivoimainen, Etelä ei hyväksynyt Kokoomus etunenässä oikeusministeri Häkkänen ei halunnut Oulua.

Tampere on Helsingille ollut tärkeä vankilapaikka, vaikka siinä ihan lähellä on useita, Tampere ilman suurvankilaa, nyt sinne tulee suurvankila Helsinki, Turku, Tampere, myös Jyväskylä on suosiossa nyt!!