Suomen riistakeskus on maanantaina 23. syyskuuta määrännyt karhunmetsästyksen lopetettavaksi itäisellä poronhoitoalueella, koska itäisen alueen kiintiön kaikki 70 karhua on kaadettu.

Tänä syksynä itäisellä poronhoitoalueella 20. elokuuta alkaneessa karhunmetsästyksessä kaadettiin yhteensä 70 karhua: 27 Suomussalmelta, 17 Kuusamosta, 13 Sallasta, viisi Savukoskelta, neljä Sodankylästä ja neljä Inarista. Syksyllä 2018 itäisellä poronhoitoalueella kaadettiin 76 karhua ja kiintiö tuli täyteen 6. lokakuuta.

Itäiseen kiintiöalueeseen kuuluvat Utsjoen, Inarin, Sodankylän, Pelkosenniemen, Savukosken, Sallan, Kuusamon ja Suomussalmen kunnat ja läntiseen kiintiöalueeseen muut poronhoitoalueen kunnat.

Läntisen poronhoitoalueen 15 karhun kiintiöstä on kaadettu toistaiseksi yhteensä kymmenen yksilöä, joista kolme Kemijärveltä ja kaksi Puolangalta. Lisäksi yksi karhu on kaadettu Kolarista, Kittilästä, Ranualta, Posiolta ja Tervolasta. Kiintiötä on siten edelleen jäljellä läntisen poronhoitoalueen kuntien alueella.

Muun Suomen alueen kannanhoidollisessa metsästyksessä on saatu saaliiksi toistaiseksi 206 karhua. Yhteensä karhuja on saatu saaliiksi Suomessa tämän syksyn kuluessa 286.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama suurin sallittu saalismäärä kuluvalle metsästysvuodelle on yhteensä 313 karhua, joista muun Suomen alueella 228 ja poronhoitoalueella 85. Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomessa oli ennen metsästyskautta yhteensä 1660–1770 vuotta vanhempaa karhua, joista poronhoitoalueella 265–330. Pentuja on arvioitu syntyneen koko maassa tänä vuonna noin 360.

Karhunmetsästys päättyy koko maassa viimeistään lokakuun lopussa.