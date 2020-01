Tiestön monttujen aiheuttamista vaurioista autolle voi hakea korvausta ely-keskuksesta.

Viime vuonna Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen alueelta tehtiin 240 maanteiden kunnossapitoon liittyvää vahingonkorvaushakemusta.

Tyypillisesti kyse on siitä, että auton rengas tai vanne on vahingoittunut, kun on ajettu kuoppaan.